Наливайченко: СБУ находит шпионов даже в штабе АТО

"Обнаруживаем людей, которые откровенно шпионят в интересах агрессора в штабе АТО и в воинских формированиях, которые принимают участие в борьбе с террористами в Донецкой и Луганской областях", - сказал Валентин Наливайченко во время выступления в Верховной Раде.

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В связи с этим, глава СБУ выразил убежденность в необходимости усиления деятельности контрразведки и противодействия дезертирам, особенно бывшим руководителям Министерства обороны, МВД и СБУ, которые не только дезертировали, но и финансируют терроризм, нанимают и переправляют в Украину боевиков.

Как сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко, отсутствие военной контрразведки на протяжении последних 4 годов привело к проникновению сотрудников ФСБ России на руководящие должности в вооруженных силах, Министерстве обороны, Генеральном штабе, и других воинских формированиях.

Валентин Наливайченко отметил, что за последние 3 месяца задокументированы преступления по ст. "государственная измена" среди сотрудников командного состава Министерства обороны, в том числе выявлены серьезные угрозы на высоком уровне.