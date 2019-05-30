Суд окончательно запретил ГПУ доступ к телефону журналистки Бердинских

Бердинских подчеркнула, что борьба с Генпрокуратурой длилась в судах 9 месяцев.

Печерский районный суд Киева сегодня, 30 мая, окончательно отказал Генеральной прокуратуре Украины в доступе к данным мобильного телефона журналистки Кристины Бердинских.

Об этом сообщила сама Бердинских в Twitter.

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"Ура! Победа! Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ про доступ к данным из моего телефона за 1,5 года! Решение окончательное и не может быть обжаловано!", - отметила журналистка.

Бердинских уточнила, что ее борьба в судах длилась 9 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в августе 2018 года Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данных о местонахождении Кристины Бердинских за полтора года.

ГПУ добилась такого решения в суде в рамках дела о вероятном разглашение данных следствия директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.