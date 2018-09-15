Луценко подтвердил, что Генпрокуратура работает над подозрением Ситнику

По словам Луценко, если журналист является свидетелем преступления, то прокуратура вынуждена требовать в установленном законом порядке через суд данные от мобильного оператора за тот период, когда в НАБУ находились два журналиста и один не журналист.

Генеральная прокуратура готовит подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямий".

"Такая информация есть, такое расследование", - сказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Когда руководитель правоохранительного органа использует для распространения интимные подробности под мерзкое хихиканье журналисток, то это отдельная моральная ситуация. Но личность, о которой разгласили эти интимные данные, написала заявление, и она имеет на это право, и считается потерпевшим. Мы, конечно, зарегистрировали это дело. Экспертиза подтвердила, что это голос Сытника... На данный момент это дело отягощено тем, что никто - ни Ситник, ни его заместитель, ни журналисты не говорят, когда это произошло. А дата нужна для того, чтобы прописать соответствующее подозрение. Господин Сытник спрятался за журналистов и говорит: "У них журналистская тайна, а я вам ничего не скажу, потому что ссылаюсь на статью Конституции", - отметил Луценко.

Луценко отметил, что журналисты были свидетелями преступления Сытника и в этом статусе фигурируют в уголовном производстве.

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По его словам, если журналист является свидетелем преступления, то прокуратура вынуждена требовать в установленном законом порядке через суд данные от мобильного оператора за тот период, когда НАБУ находились два журналиста и один журналист.

"Как только придет ответ, мы вынуждены будем оформить подозрение и вручить его человеку, чей голос идентифицирован во время этих действий, - господину Сытнику", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре доступ к СМС и ММС-сообщениям, входящим/исходящим соединениям и геолокации мобильного телефона главного редактора программы расследований "Схемы" (проект Радио Свобода) Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

5 сентября 2018 года журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских в Facebook также сообщила, что суд предоставил ГПУ разрешение проверить данные с ее телефона за 1,5 года. По ее словам, решение суда о снятии информации с ее телефона аналогично тому, которое есть в отношении Седлецкой.