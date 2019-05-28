Без «индика», но с «проєктом»: обнародованы основные изменения в украинском правописании (видео)

Основные изменения разделили условно на две группы.

Институт языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук обнародовал полный текст [приведен в конце материала] нового украинского правописания, а также сокращенный конспект основных изменений, по сравнению со старым.

Соответствующие документы были обнародованы институтом еще 24 мая.

В конспекте основных изменений ученые условно разделяют их на две группы: собственно изменения в написании слов, а также вариантные дополнения.

Также был опубликован сокращенный конспект, в котором все изменения разделили на две группы: окончательные и вариантные дополнение к действующим нормам.

Что касается полных изменений, то как ранее сообщалось, слова с частицей "пол" будут писаться отдельно: пол минуты, пол яблока, пол Киева. Вместе с тем, если слова с "пол" означают целостное понятие, они будут писаться вместе: полуостров, полузащитник, полумесяц.

Иностранные слова с корнем-ject - в украинском языке будут передаваться исключительно как -єкт-. Поэтому отныне правильными будут формы проєкт и проєкція.

Так же это касается и звукосочетаний je, ji, ju, ja. Они будут передаваться буквами є, ї, ю, я: плеєр, конвеєр, феєрверк, Соєр, Хаям.

Буквосочетание ck в украинском языке будет передаваться украинской буквой к без удвоения: Дикенс, Дикинсон, Джексон, Текерей.

Как ранее сообщалось, отныне все слова с иностранными приставками архи-, архи-, блиц-, гипер-, экстра-, макро-, макси-, миди-, микро-, мини-, мульти-, нано-, поли-, премиум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-, анти-, контр-, вице-, экс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-, будут писаться вместе: архисложный, гипермаркет, вицепремьер, вицеконсул, ексчемпион. Однако по традиции контр-адмирал будет писаться через дефис.

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Российские фамилии с окончанием -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий: рус. Донской → Донський, рус. Трубецкой → Трубецький. Как исключение остается Лев Толстой.

Слово священник больше не является исключением и будет писаться с двумя буквами н. Кроме этого, названия товарных знаков и марок изделий будут писаться с большой буквы: Автомобили марки "Жигули" производились с 1970 по 2014 год. В то же время, если слово употребляется как общее название, оно будет писаться с малой: Он приехал на старых обшарпанных "жигулях".

Возможной вариантности написания слов посвящено больше внимания. В частности, в новом правописании разрешается передавать латинскую букву g в фамилиях и именах людей буквами г и ґ: Вергилий и Верґилий, Георг и Ґеорґ.

Также возможны вариации и во время написания слов, заимствованных из древнегреческого языка, путем передачи буквосочетание au как ау и ав: аудиенция и авдиенция, аудитория и авдитория, лауреат и лавреат.

Аналогичное изменение касается и воспроизведения буквосочетание th в словах греческого происхождения. Их можно будет писать через ф или через т: дифирамб и дитирамб, эфир и этер, кафедра и катедра, логарифм и логаритм.

Некоторые слова на букву і будут иметь вариативную форму и с буквой и: ірий и ирий, ірод и ирод. Об "индике" в тексте правописания от Института языкознания ничего не указано.

Также возможна вариантность во время написания родительного падежа существительных, которые заканчивается на -ть после согласного. Их можно писать с окончаниями -і или -и: радості и радости, любві и любви, Белорусі и Белоруси.