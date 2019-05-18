75-я годовщина депортации: обнародовано почти сотню документов КГБ о возвращении крымских татар

Ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной крымскотатарский народ советская власть выслала за пределы полуострова до Центральной Азии.

99 документов КГБ о почти полувековой истории возвращения крымских татар из ссылки выложили в открытый доступ.

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Среди материалов, обнародованных Центром исследования освободительного движения и Архивом СБУ, – открытки и докладные о голодовке Мустафы Джемилева, сведения о «факеле свободы» крымскотатарского народа Мусе Мамуте и его акт самосожжения, обращения и манифесты, пишет “Радио Свобода”.

«Путь домой не был легким. Это была борьба, это было тихое, но все же сопротивление, – поясняет директор Отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут. – КГБ информировал руководство УССР, по состоянию на июль 1987 года в Крыму было чуть больше 20 тысяч крымских татар. В июле 1990-го в Крым вернулось более 80 тысяч кырымлы. А в сентябре их было уже больше 100 тысяч».

Например, в феврале 1988 года в записке первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому председатель КГБ Николай Голушко докладывал: «в Последнее время участились обращения Крымских облисполкомов татар, проживающих в Узбекистане и Краснодарском крае, по вопросам покупки домохозяйств, регистрации и трудоустройства. Экстремистами вынашиваются намерения с началом весны организовать массовый заезд таких лиц на территорию Крыма».

Больше рассекреченных документов советских спецслужб о возвращении крымских татар в Крым можно найти на сайте Архива освободительного движения.

Ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной крымскотатарский народ советская власть выслала за пределы полуострова до Центральной Азии. Всего были депортированы более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.