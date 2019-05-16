цей матеріал доступний українською

Вика из "НеАнгелов" показала округлившийся живот (фото)

18:49, 16 мая 2019
Общество
210 0

"Прикоснулась к шарику, загадала желание. Надеюсь, оно сбудется", - написала она. В марте 2019 года Вика намекнула на грядущее замужество.

В 2016 году Вика рассталась со своим бойфрендом - актером и каскадером Иваном Стрижаковым. До этого пара планировала оформить отношения. 

Как сообщал УНИАН, ранее участница группы "НеАнгелы" потеряла голос.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НеАнгелы Вика Слава