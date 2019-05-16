Вика из "НеАнгелов" показала округлившийся живот (фото)

В марте 2019 года Вика намекнула на грядущее замужество.

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика (Екатерина Смеюха) поделилась в Instagram новым фото, на котором виден ее округлившийся живот.

"Прикоснулась к шарику, загадала желание. Надеюсь, оно сбудется", - написала она. В марте 2019 года Вика намекнула на грядущее замужество.

В 2016 году Вика рассталась со своим бойфрендом - актером и каскадером Иваном Стрижаковым. До этого пара планировала оформить отношения.

Как сообщал УНИАН, ранее участница группы "НеАнгелы" потеряла голос.