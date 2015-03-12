МИД планирует в ближайшее время ввести электронные визы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время публичного отчета "100 дней деятельности правительства: путь к стабилизации" заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"В ближайшее время мы введем электронные визы. Мы будем такими, какими являются европейские дипломатические службы, которые имеют лучшие показатели и лучшие образцы", - сказал он.

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Также, по словам главы МИД, после принятия закона о госслужбе министерство подготовило и подаст на рассмотрение парламента законопроект о дипломатической службе.

Климкин отметил, что уже сейчас каждый гражданин может оценить работу консульских служб за рубежом и внести свои предложения по улучшению работы министерства.



