Введение биометрических паспортов не означает автоматической отмены виз - МИД

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, Министерство иностранных дел Украины и другие причастные органы власти осуществляют комплексную работу для выполнения одного из приоритетов в отношениях между Украиной и ЕС - внедрения безвизового режима для поездок граждан Украины в государства ЕС.

Важным элементом второго этапа Плана действий по либерализации ЕС визового режима для граждан Украины станет введение «биометрических» загранпаспортов, выдавать которые начнут в январе 2015 года.

Вместе с тем, путешествовать в государства шенгенской зоны без виз с использованием «биометрического» паспорта граждане Украины смогут лишь после принятия Европейской Комиссией заключения о выполнении Украиной всех критериев второй фазы Плана действий и после принятия Советом ЕС и Европейским Парламентом решения об исключении Украины из перечня государств с визовым режимом въезда и включения нашего государства в перечень стран, граждане которых не нуждаются в визах для краткосрочных (до 90 дней) поездок в государства-участники Шенгенского соглашения.

Обращаем внимание на то, что паспорта гражданина Украины для выезда за границу, оформленные и выданные до 1 января 2015 г., являются действующими на протяжении срока, на который они были выданы, и менять их на новые «биометрические» нет необходимости.

Граждане Украины, в действительных загранпаспортах предыдущего образца которых есть действительная шенгенская виза, смогут въезжать в ЕС, используя эти документы.

Читайте такжеВ мае ЕС может принять решение о безвизовом режиме с Украиной – ЯценюкМинистерство иностранных дел будет продолжать координировать работу причастных министерств и ведомств для того, чтобы Украина выполнила все необходимые критерии, а граждане Украины могли бы воспользоваться возможностью безвизовых поездок в государства Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2015 года Государственная миграционная служба Украины, в соответствии с условиями либерализации визового режима Европейского Союза для Украины, начнет оформление биометрических паспортов для выезда за границу.

Биометрический паспорт будет выглядеть почти так же, как обычный загранпаспорт, отличием будет электронный чип, встроенный в обложку паспортной книжки, а также специальная отметка на обложке, которая будет указывать на наличие этого чипа.

На чип будет записываться информация о личности владельца, имеющаяся на страницах данного паспорта, а также биометрические данные – оцифрованный образ лица, оцифрованная подпись и отпечатки указательных пальцев рук.

Для оформления биометрического паспорта необходимо обратиться исключительно в подразделение миграционной службы, где во время оформления заявления будет произведено фотографирование и сканирование отпечатков пальцев рук. Ни одно лицо или организация, кроме миграционной службы, оформить биометрический паспорт не сможет.

В пресс-службе отметили, что введение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является важным шагом на пути к безвизовому режиму с Евросоюзом, однако поездки украинцев в страны-члены ЕС без виз будут возможны лишь после принятия соответствующего решения стороной ЕС. Как ожидается, такое решение может быть принято уже в мае 2015 года.