В оккупированном Луганске открылся пункт приема документов для получения паспортов РФ

По состоянию на 9:00 понедельника документы на получение паспорта подали десять человек.

В оккупированном Луганске с понедельника заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.

Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель главаря «МВД» так называемой «ЛНР» Михаил Параскеев.

"С сегодняшнего дня, 6 мая, в центральном аппарате управления миграционной службы министерства внутренних дел «Луганской народной республики» открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство", - сказал он.

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Главарь отметил, что специалисты "миграционной службы" также ведут консультации для граждан, не имеющих необходимых для получения российского паспорта документов. На такие консультации по состоянию на 9:00 понедельника записались около 400 человек. К этому же времени документы на получение российских паспортов приняты у 10 заявителей.

Отмечается, что документы будут централизованно отправлять в Россию (Новошахтинск), где решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.