На Хмельнитчине у сотрудника воинской части нашли теплую одежду, буржуйки и тонны дизтоплива

У руководителя отдела обеспечения одной из воинских частей в Хмельницкой области Андрея Колесника нашли военную форму, буржуйки, генераторы и ящики с тушенкой.

Множество такого необходимого на фронте товара капитан держал в собственном доме, сообщается в сюжете ТСН.19:30

Как удалось выяснить, большой дом простого капитана украинской армии охраняют собаки, есть система видеонаблюдения и несколько замков на воротах.

Буча в имении военного произошла во время описания милиционерами двух грузовиков солдатского добра. По словам и.о. руководителя следственного управления УМВД Украины в Хмельницкой области Александра Задачина, кроме оружия было обнаружено большое количество предметов, которые относятся к обеспечению военнослужащих, в частности, насосные станции, обогреватели, фляги.

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Следователи сообщают, что Колесник работал в Шепетовке руководителем отдела обеспечения воинской части. Маскировочные сетки, теплую одежду, термосы, лопаты, тонны дизтоплива, как предполагают милиционеры, военный вывез именно оттуда. Однако, коллеги капитана это опровергают. "В середине части фактов недостачи или потерь имущества не выявлено. Проводится дальнейшая проверка соответствующими органами", - заявил заместитель командира зенитно-ракетного полка Юрий Стасюк.

На данный момент известно, что капитану во время обыска в его доме стало плохо, он вызвал скорую помощь, его госпитализировали в районную больницу. На следующий день мужчина перевелся на лечение в Хмельницкий военный госпиталь. По словам медиков, здесь он пробыл не долго, поэтому сейчас - на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений Киева. Общаться с журналистами мужчина отказывается, но успел позаботиться о собственном адвокате.

Происхождение амуниции сейчас выясняют следователи. Факт наличия такого добра в поместье капитана больше всего возмутил местных волонтеров. Они не исключают, что все найденное - пожертвование людей для военных. Возможно поэтому в части, где служит Колесник, ничего и не пропало.

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"Бойцы с передовой, которые непосредственно служат в ракетном этом полку, звонят и просят, чтобы мы его поймали и привезли к ним на передовую, чтобы он побыл, увидел как там раздетым и разбутым, воюя против сепаратистов", - утверждает волонтер Евгений Ступак.

Следователи обещают проверить и медиков, которые каждый раз госпитализируют Колесника. Ему за незаконное хранение оружия и хищение имущества грозит до восьми лет за решеткой.