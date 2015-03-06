Порошенко назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко заявил, что отходит "от практики навязывания "парашютистов" и назначает для Хмельницкой области своего".

Президент отметил, что Загородний родился в Хмельницкой области и является человеком труда и производственником.

Президент также порадовался хорошим достижениям аграрного сектора Хмельницкой области за 2014 год.

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По его словам, Хмельницкая область получила рекордный вал зерна и обеспечена хлебом и сахаром.

В свою очередь, новый губернатор поблагодарил президента за назначение и заверил, что приложит максимум усилий, чтобы Хмельнитчина и дальше развивалась, а политические и общественные силы призвал к взаимопониманию.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2014 года президент Петр Порошенко подписал Указ об освобождении Леонида Пруса от должности председателя Хмельницкой облгосадминистрации. С тех пор обязанности губернатора исполняет первый заместитель Александр Симчишин.

Справка УНИАН. Михаил Загородний родился 24 января 1966 года на Хмельнитчине.

В 1980 году он окончил Каменец-Подольской сельскохозяйственный университет.

До назначения председателем ОГА работал директором Чемеровецкого солодового завода ЗАО "Оболонь". Является действующим депутатом Хмельницкого областного совета.