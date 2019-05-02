Бразильца Лусварги, который воевал на стороне "ДНР", приговорили к 13 годам лишения свободы

Обвинение требовало 14 лет лишения свободы.

Суд признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Соответствующее решение Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области принял на заседании в четверг, 2 мая. Об этом сообщает Радио Свобода.

Обвинение требовало 14 лет лишения свободы.

6 октября 2016 года сотрудники столичной прокуратуры и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задержали Рафаэля Лусварги в аэропорту «Борисполь».

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25 января 2017 года Печерский районный суд города Киева вынес приговор ему приговор – 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 27 августа 2017 года Апелляционный суд города Киева отменил приговор Печерского суда и отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В конце апреля 2018 года журналисты Радио Свобода нашли Рафаэля Лусварги в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (Московского патриархата). 4 мая праворадикалы передали Лусварги Службе безопасности Украины.

7 мая 2018 года Павлоградский горрайонный суд начал слушать дело Рафаэля Лусварги, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и в террористической организации.