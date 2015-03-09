На родине Шевченко отметили 201-ую годовщину со дня его рождения

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, торжества начались утром в селе Моринцы Звенигородского района. Возложить цветы к памятнику матери Тараса Шевченко пришли жители Черкасской области и руководители области. Председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко назвал поэта пророком украинского народа, которому выпала судьба говорить о нем и от его имени.

Читайте такжеВо Львове отметили 201-ую годовщину со дня рождения Шевченко«Сегодня Шевченко должен проснуться в каждом из нас. Год назад мы пережили единение всех в один народ – сбылось завещание Шевченко. Над всеми площадями нашего государства звучали его слова: «Боритесь - поборете, вам Бог помогает...». И сегодня они особенно актуальны, учитывая агрессию со стороны России. Десятки наших земляков погибли, защищая независимость нашей страны. В то же время мы делаем все для того, чтобы Тарасово слово жило и дальше. В частности, в школах введут факультатив по шевченковедению», - отметил Ткаченко.

В Моринцах все желающие осмотрели экспозиции здешнего мемориального комплекса Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко». После отправились в село Шевченково. Здесь возложили цветы к памятнику Кобзарю. А также посетили могилы его родителей.