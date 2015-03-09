Порошенко вручил Шевченковские премии (фото)

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что украинцы - мирная нация, но будут защищать свое государство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время посещения Национального музея Тараса Шевченко и вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

"Сегодня, во время национального обновления, во время героической борьбы украинского народа за суверенитет, за территориальную целостность и, в конце концов, за независимость нашего государства, настоящую борьбу - слова Шевченко являются для нас и опорой, и вдохновением", - сказал он.

Читайте такжеВ Украине проходит нон-стоп марафон ко дню рождения Шевченко (прямая трансляция)

"По моему убеждению, чтобы вести действенную борьбу с агрессором, утверждать независимость, мы должны создать эффективную модель культурной политики. Именно культура станет самой первой гарантией единства Украины, будет нашим оружием в противостоянии попыткам размывания национальной идентичности", - уверен Порошенко.

Он отметил, что "мы - мирная нация, но мы будем защищать свое государство, мы будем защищать нашу независимость, мы будем защищать нашу свободу, демократию".

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина хочет мира.

Как сообщает ТСН, в категории "Литература" премию присудили Мирославу Дочинцю за романы "Криничар. Деяния богатого человека Мукачевской доминии" и "Горец. Воды Господних русел".

В категории "Литературоведение и искусствоведение" лучшей стала Ирина Гаюк за книгу "Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине". Людмила Монастырская за исполнение ведущих партий в оперных постановках Национальной оперы Украины в сезонах 2009-2013 стала лидером в категории "Музыкальное искусство".

Читайте такжеСегодня в обиходе появится новая стогривневая купюра (фото)

Кроме того, в других категориях отмечены Любомир Медведь за цикл художественных произведений "Реминисценции", а также пятеро деятелей культуры получат Шевченковскую премию за работу в опере Вагнера "Летучий голландец", поставленной в Донецком национальном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко.

Напомним, лауреатов самой престижной литературной премии страны избрал Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.