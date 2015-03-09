Яценюк прочитал отрывок из поэмы "Кавказ" в радиомарафоне "Шевченко мобилизует"

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, в начале выступления глава правительства подчеркнул, что слово Великого Кобзаря нужно всей стране, "чтобы завоевать в борьбе нашу независимость и наше будущее": "Наша вера и наша уверенность в том, что мы победим, являются залогом европейского будущего для украинского государства, которое столкнулось с российской военной агрессией, столкнулось с войной, но борется и побеждает".

Читайте такжеПорошенко вручил Шевченковские премии (фото)Арсений Яценюк прочитал отрывок из поэмы Кобзаря "Кавказ". По словам премьера, когда он выбирал стихотворения, рассуждал, какие бы слова были лучшие слова, чтобы обратиться к стране. Арсений Яценюк рассказал, что вспомнил, как эту поэму читал Сергей Нигоян, "который вместе с нами на Майдане боролся за нашу свободу и нашу волю".

Он отметил, что Кавказ "также всегда боролся против темной империи за свою свободу".

По словам главы правительства, слова этой поэмы "вдохновляют и дают уверенность в нашей праведной борьбе". Он зачитал отрывок, который завершается словами: "Борітеся - поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!"

Во время радиомарафона "Шевченко мобилизует" произведения Кобзаря читают члены правительства, политики, деятели науки, культуры, военнослужащие, волонтеры, представители общественности. Марафон проходит с 6.00 до 24.00 на канале "Культура" Национальной радиокомпании с включениями на Первом национальном телеканале и Первом канале Украинского радио.