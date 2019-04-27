В Грузии по подозрению в торговле людьми задержали украинку с 10 детьми

Правоохранителям она объяснила, что четверо детей ее родные, а остальные - рожденные в Украине с помощью репродуктивной медицины.

В Грузии украинку с 10 детьми задержали по подозрению в торговле людьми.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, 19 апреля с территории России транзитом через Грузию в оккупированную Абхазию намеревалась выехать 37-летняя гражданка Украины вместе с 10 детьми (2008, 2014, 2017, 2018 годов рождения). Правоохранителям она объяснила, что четверо детей ее родные, а остальные - рожденные в Украине с помощью репродуктивной медицины.

Читайте такжеОрганизовали семь притонов: в Днепре задержали двух сутенеров-сожителей

Аброськин отметил, что украинку задержали по подозрению в торговле людьми.

«Уже нами установлено, что территорию нашей страны эта женщина покинула при наличии всех необходимых документов в апреле 2018 года с 7 детьми, затем вывезла еще трех. Но мы обратились в Грузию с просьбой установить местонахождение мальчика Саввы, 2017 г.р., который на момент задержания ее в Грузии отсутствовал. Последняя сообщила, что мальчик утонул в ванной во время купания, по ее словам, это произошло в России в 2018 году. Каких-либо документов, подтверждающих этот факт, предоставить не смогла», - написал он.

По словам Аброськина, украинские правоохранители совместно с грузинскими коллегами проводят проверку информации о причастности гражданки Украины к торговле людьми, а также проверяют данные о получении ею родительских прав на детей, рожденных с помощью репродуктивной медицины.