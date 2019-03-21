В столичном отеле разоблачили бордель, замаскированный под стриптиз-клуб (фото, видео)

Стоимость интимных услуг стартовала от 6 тысяч гривень.

В киевском отеле полиция разоблачила бордель, который организаторы замаскировали под стриптиз-клуб.

В заведении посменно работали 10-15 девушек. Кроме танцев, за денежное вознаграждение они оказывали клиентам интимные услуги, стоимость которых стартовала от 6 тысяч гривень, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Во время обысков в стриптиз-клубе и по месту жительства фигурантов преступного бизнеса мы изъяли деньги, кредитные карточки, мобильные телефоны и черновики с записями, которые приобщили к уголовному производству. Двум организаторам объявлено о подозрении, собирается доказательная база в отношении других фигурантов, чтобы привлечь их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Видео полиции Киева

Как сообщал УНИАН, в феврале столичные правоохранители прекратили деятельность еще одного стриптиз-клуба, где женщины оказывали клиентам сексуальные услуги.