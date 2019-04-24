Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российские власти никогда не скрывали своего отношения к задержанию украинских моряков как «к провокации со стороны Киева».

В Кремле снова заявили, что военнопленных украинских моряков ждет суд, обратив внимание, что избранный президент Украины Владимир Зеленский якобы согласен с позицией Москвы, что это была «провокация» Киева.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никогда не скрывали своего отношения к произошедшему как к провокации. Собственно, косвенно провокационность действий руководства Украины была признана и в то время кандидатом на пост президента Украины Зеленским, если вы помните, его выступление. Это действительно была провокация, мы никогда не называли по-иному украинских моряков, как нарушителями границ. Все эти формулировки сохраняют свою релевантность и по сей день, в этом плане никаких изменений быть не может, потому что это сухая констатация фактов», - сказал Песков.

«Так же никак не поменялась модальность того, что идет следствие и в результате следствия должен быть суд, который определит вину этих граждан Украины», - подчеркнул он.

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В то же время корреспондент УНИАН попросил Пескова разъяснить, почему в МИД России по итогам украино-российских консультаций в Гааге обосновали атаку на военные корабли Военно-морских сил Украины в нейтральных водах Черного моря требованием покинуть «территориальное море РФ», при том что украинские военные после отказа со стороны РФ пройти через Керченский пролив направились назад в Одессу.

«Я бы с удовольствием ответил бы на ваш вопрос, но согласитесь, что я все-таки работаю в администрации президента России. Мы не обладаем данными о конкретных параметрах и траектории движения украинских кораблей - нарушителей границы, поэтому я не могу ответить. У нас есть компетентные ведомства, которые предоставляют всю детальную информацию, все географические координаты в подтверждение существующих обвинений», - подытожил Песков.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске содержится требование немедленно вернуть украинских моряков на Родину.

23 апреля в Гааге состоялись консультации по иску.

А 10-11 мая Международный трибунал ООН по морскому праву проведет публичные слушания по иску Украины к Российской Федерации с требованием освобождения украинских моряков.