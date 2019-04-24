В России "объяснили" атаку на украинские корабли в Черном море

Россия продолжает настаивать, что действия трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, "носили характер преднамеренной провокации.

В МИД России объяснили атаку на корабли Военно-морских сил Украины в нейтральных водах Черного моря требованием покинуть "территориальное море РФ".

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с российско-украинскими консультациями по атаке 25 ноября 2018 года на украинские военные корабли.

"23 апреля в Гааге (Нидерланды) состоялись российско-украинские консультации по вопросу инцидента в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, действия которых, включая упорное неподчинение многократным настойчивым призывам покинуть территориальное море Российской Федерации и другим законным требованиям, носили характер преднамеренной провокации", - заявили в МИД России.

В российском ведомстве заявляют, что именно это привело к "задержанию украинских военнослужащих и кораблей", вопрос о чем Украина ставит перед Международным трибуналом по морскому праву.

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"Вновь привлекли внимание украинской стороны к правилам и нормам российского законодательства и международного права, которые нарушили корабли во время их пребывания в территориальном море Российской Федерации и при попытке прорваться в Керченский пролив. Отметили при этом, что процедура, предусмотренная российским законодательством для получения разрешения на проход по Керченскому проливу, практически полностью идентична той, которая существовала во времена, когда проход по проливу регулировался украинскими властями", - говорится в сообщении.

Также российская сторона заявляет, что "подробно проинформировала украинскую сторону об условиях содержания задержанных и соблюдении их процессуальных прав".

При этом в МИД РФ отмечают, что, несмотря на подтвержденную с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них.

"Вновь отмечаем отсутствие у Международного трибунала по морскому праву юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы", - подчеркивают в МИД России.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске содержится требование немедленно вернуть украинских моряков на Родину.

23 апреля в Гааге состоялись консультации по иску. Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на консультациях представители РФ кардинально изменили тон разговора относительно захваченных моряков и военных кораблей. По ее словам, россияне перешли от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии.

10-11 мая Международный трибунал ООН по морскому праву проведет публичные слушания по иску Украины к России с требованием освобождения моряков.