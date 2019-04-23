Россия в Гааге кардинально изменила тон разговора с Украиной о захваченных моряках - Зеркаль

В МИД заявили, что встреча представителей Украины и РФ в Гааге подтвердила наличие правового спора относительно применения международного морского права в вопросе захваченных Россией украинских моряков.

На встрече представителей Украины и Российской Федерации в Гааге российская сторона кардинально изменила тон разговора на предмет захваченных моряков и военных кораблей.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook.

«Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии. Неизвестно, это изменение российской тактики или просто желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей», - заявила Зеркаль.

«Аргументы, которые мы услышали сегодня от РФ, только подтвердили нашу стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет нашим военным кораблям и членам их экипажей», - добавила она.

«Обмен мнениями подтвердил наличие между сторонами правового спора относительно применения международного морского права. Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора», - отметила дипломат.

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Также она заявила, что украинская сторона рассчитывает, что скоро Международный трибунал по морскому праву подтвердит требования Украины. В частности, сегодня-завтра будет окончательно объявлена дата слушаний в Гамбурге (предварительно - 6-7 мая).

«К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушения международного права», - подчеркнула Зеркаль.

«Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это «конкретными делами», будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге», - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина инициировала новый иск против России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".