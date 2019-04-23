В Черновцах суд восстановил в должности мэра Каспрука

Также суд постановил взыскать с Черновицкого горсовета в пользу Каспрука средний заработок за время вынужденного прогула в сумме почти 300 тыс. грн.

Черновицкий окружной административный суд признал незаконным решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Алексея Каспрука, который в июле прошлого года решением горсовета был отстранен от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья огласил сегодня на заседании суда.

Согласно судебному постановлению, административный иск Каспрука к Черновицкому горсовету удовлетворен полностью.

«Признать незаконным решение сессии Черновицкого горсовета «О досрочном прекращении полномочий городского головы Черновцов Алексея Каспрука» от 26 июля 2018 года, восстановить Каспрука в должности Черновицкого городского головы с 26 июля 2018 года. Взыскать с Черновицкого городского совета в пользу Каспрука средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 296 тыс. 555 грн», - говорится в судебном решении.

Кроме того, судья указал, что решение в части восстановления Каспрука в должности городского головы и взыскания средней зарплаты за время вынужденного прогула подлежит немедленному исполнению.

Также судья сообщил, что это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке после представления текста в полном объеме - ориентировочно в течение 10 дней.

Как сообщал УНИАН, 26 июля 2018 года Черновицкий городской совет досрочно прекратил полномочия городского головы Черновцов Алексея Каспрука. В частности, отставку мэра путем тайного голосования поддержали 29 депутатов (общее количество депутатов - 42).

С момента отставки Каспрука обязанности городского головы исполнял секретарь городского совета Василий Продан, который был инициатором решения о досрочном прекращении полномочий мэра.

Свое предложение отправить Каспрука в отставку он объяснял плохим состоянием дорог и инфраструктуры в городе.

Справка УНИАН. В состав Черновицкого горсовета входит секретарь Василий Продан (фракция «Рідне місто») и 41 избранник. Депутатский корпус состоит из четырех фракций («Рідне місто», «БПП «Солидарность», «Батькивщина» и «Народный контроль») и внефракционных депутатов. В горсовете депутатское большинство составляют избранники, ориентированные на Продана.

Каспрук дважды избирался мэром Черновцов. 25 мая 2014 года он был избран на внеочередных выборах в горсовет с результатом 55,38%. Его оппонент Виталий Михайлишин тогда получил 16,29% голосов.

На очередных местных выборах 25 октября 2015 года Каспрука был избран мэром во втором туре с результатом 62,6%. В то же время Михайлишин получил поддержку 34,5% избирателей.