В Харькове начато расследование по факту взрыва авто комбата "Слобожанщины"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь работника правоохранительного органа).

По предварительным данным, в автомобиле взорвалась мина "СПМ".

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В результате взрыва травмы средней тяжести получил сам Янголенко, его жена получила тяжелые травмы.

Следствие ведет следственное управление ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, 6 марта около 12.00 на улице Познанской в Московском районе Харькова произошел взрыв автомобиля, который принадлежит командиру батальона патрульной службы милиции особого назначения "Слобожанщина" Янголенко. В салоне находился владелец автомобиля и его жена. Пострадавшие с травмами доставлены в 4-ю больницу. Здоровью потерпевших ничего не угрожает.

Обследуя прилегающую территорию вблизи места происшествия, милиция обнаружила неразорвавшуюся мину "СПМ".

Справка УНИАН. Мина "СПМ" (средняя прилипающая мина) – объектная мина фугасного действия советского производства. Используется для поражения небронированных объектов (например, емкостей, трубопроводов, авиатехники и т.п.). Взрывчатое вещество – тротил. Общий вес – 3 кг