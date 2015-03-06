Боевики хотят "мобилизовать" на Донбассе по 250 человек с каждой шахты и предприятия - ИС
08:25, 06 марта 2015Общество
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Боевики рассылают так называемые "повестки" по предприятиям и шахтам на временно оккупированной территории.
REUTERS
В террористической организации «ДНР» продолжается «мобилизационная кампания».
Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
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"Боевики рассылают «повестки» по предприятиям и шахтам. Есть распоряжение руководства «ДНР» мобилизировать с каждой крупной шахты и предприятия минимум 250 человек", - говорится в сообщении.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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