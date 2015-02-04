Журналисты выяснили, как дети руководства ДНР и ЛНР живут в Киеве

Своей дорогой жизнью в столице они, не стесняясь, хвастаются в социальных сетях, пока на Донбассе воюют боевики под руководством их родителей, сообщает ТСН в программе "Деньги".

Пока их отец Владимир Струк разжигает конфликт на востоке, Карина и Камила ведут пафосную жизнь в Киеве. Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что Владимир Струк - луганский бизнесмен и бывший регионал - спонсирует сепаратистов. Он лично организовал отряды вооруженных боевиков.

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Пока папа тяжело работает, Карина и Камила развлекаются в лучших клубах Киева, что с гордостью демонстрируют на своих страницах в Instagram. Карина Струк имеет собственное предприятие "Луга-Пресс" и катается на Porshe. Девушки любят путешествия и развлечения, особенно в Европе, в которую так боятся попасть лидеры террористов.

Еще одна наследница идейной матери - Ольга Черенкова. Ее мать Лариса Айрапетян - "министр" здравоохранения так называемой ЛНР. Она даже соревновалась за право возглавить "республику", но проиграла Игорю Плотницкому. Ольга очень гордится матерью и активно поддерживает ее на своих страницах в социальных сетях. Однако во время активного военного конфликта на Луганщине, девушка училась на территории Украины, в Кировограде.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС ввел санкции против 13 руководителей "ДНР" и "ЛНР", в том числе против Ларисы Айрапетян.