Именины Никиты 16 апреля: значение имени, лучшие поздравления

Сегодня, 16 апреля, Никиты празднуют именины. Никита - имя греческого происхождения, которое в переводе означает победитель.

По церковному календарю 16 апреля - именины Никиты Мидикийского, исповедника, преподобного.

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Никита - имя греческого происхождения, которое в переводе означает победитель. Носитель данного имени с раннего детства отличается самостоятельностью. Он целеустремленный, шустрый, в нем постоянно присутствует желание окутывать кого-то заботой. Маленький Никита очень спокойный, поэтому он не доставляет родителям проблем.

Преподобный Никита Исповедник был игуменом (настоятелем) Мидикийского монастыря в Малой Азии. У него был дар чудотворения: преподобный Никита исцелял больных, изгонял бесов. Когда в начале IX века при императоре Льве V Армянине возобновилась борьба против почитания икон, Никита вместе с игуменами других обителей был вызван в столицу. Преподобный Никита отказался поддерживать иконоборческую ересь, за что был заключен в тюрьму. Святой провел в тюрьме больше 6 лет, до смерти императора Льва Армянина. В тюрьме он продолжал совершать чудеса.

Внутренне Никита раним и чувствителен, но не показывает этого никому. Не любит, когда им командуют, хотя командовать сам очень любит. Всегда настаивает на своем. Обычно Никиты обладают неким талантом, но не всегда его развивают. Привык во всем побеждать, а поражения и неудачи переносит болезненно. Если ему плохо на душе, он обращается за поддержкой только к самым близким людям.

Никита терпелив и практичен. Выбрав цель - идет к ней, не отвлекаясь на второстепенные задачи. Редко распыляется по мелочам и вообще говорит мало и по сути, одним словом выражая всю гамму чувств.

Не забывайте отмечать именины Никиты и поздравлять Никиту с днем ангела.

С Днем именин, Никита,

Вас Поздравить я спешу сейчас!

Пусть радуется сердце вновь,

Что к Вам в судьбу пришла любовь!

Желаю Вам счастливых дней, Пусть радость Вас найдет скорей!

Врагов желаю различать, Чтоб в жизни не пришлось страдать!

***

Никита, милый мальчик!

Волнуясь и любя,

Сегодня поздравляем

С днем Ангела тебя!

Будь стойким и будь смелым!

Хоть жизнь сложна порой.

Но в счастье, и в печали -

Крыла два над тобой!

***

Поздравляю я Никиту -

Знай, дороги все отрыты,

Чтобы цели достигать,

Чтобы подвиг совершать,

Много счастья, моря смеха,

И огромного успеха

От души тебе желаю,

В именины поздравляю!