Именины Аллы: происхождение имени, лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

День ангела Аллы по церковному календарю отмечается 8 апреля.

Именины Аллы отмечаются 8 апреля. Святые с именем Алла в 2019 году почитаются один раз. Одна из этих дат – День Ангела человека, носящего имя Алла.

Значение имени Алла

Значение и происхождение неясно, возможно, от греческого «аллос» – другая, следующая. Сходное звучание встречается в языках многих народов. Так, у индейцев Южной Америки Ала – богиня земли и плодородия; в древнеарабском языке Алла (т) – богиня дождя, плодородия и... войны; у манусела (остров Серан) – верховный бог – демиург. Этот образ, очевидно, имеет протоарийские корни. Например, у ингушей и чеченцев Алла и Белла – имена двух богинь судьбы, предсказательниц будущего. Здесь существует мнение о том, что они могущественней бога грома и молний.

Скорее всего, Алла происходит от слова «алы» – «Бог создал». Так, в древнееврейском языке Алы (Ала) – имя воздушно-огненной женщины, которую Бог создал для Адама в качестве самой первой его подруги. Однако Адаму она не понравилась – ему нужна была женщина не огненная, а «из плоти и крови».

Уменьшительно-ласкательные формы имени Алла: Аллочка, Елка, Алуся, Альчик, Аллчонок, Алчусик, Аллусик, Аллка.

Мученица Алла Готфская

Святая мученица Алла пострадала с другими мучениками в первой половине IV века в Готфии (историческая область на территории современного Крыма).

Около 375 года при король Унгерих, приказал поджечь храм во время Богослужения, где они все находилось 308 человек. Все они погибли, однако известны имена не многих.

Вдова готфского короля Алла со своей дочерью Дуклидой собрала останки святых мучеников и перевезла их в Сирию. Затем она возвратилась на родину, где через некоторое время была побита камнями и мученически скончалась вместе со своим сыном Агафоном. Мощи святых мучеников оставались у Дуклиды, которая во время царствования Валентиниана II (364 - 375) и Феодосия Великого (393 - 395) пришла в Кизик и передала часть мощей на освящение храма. Кончина праведной Дуклиды была мирной.

Характер именинницы Аллы

Алла не ждет благодарности, не ищет выгоды для себя. Много работает, желая достичь независимости как материальной, так и личной. Имя Алла отличается особой энергичностью и силой, наделяя свою хозяйку твердостью характера, самолюбием и умением постоять за себя. Алла знает себе цену. Она требовательна, капризна. Она не прочь прихвастнуть. Старается обаять и подчинить себе всякого человека, попавшего в ее окружение.

Поздравления на день ангела Аллы

Алла, милая моя!

С именинами тебя!

В этот день мой поздравок

И весь мир у твоих ног!

Будь красива, как богиня!

Невозможно пройти мимо!

Будь такой же доброй, нежной.

Океан любви безбрежной

Продолжай дарить нам всем!

И не знать тебе проблем!

***

Алла с арабского значит «богиня»,

И не простое совсем это имя.

Очень хозяйственна и креативна.

Ну и, конечно, по жизни активна.

Если у Аллы любовь — с головою,

В жизни так просто не сдастся без боя,

Преданность и доброта ее вечны.

Жизнь пусть ей дарит тепло бесконечно.

***

Тебя сегодня от души

Мы поздравляем, наша Алла,

Желаем, в жизни чтоб твоей

Успехов было бы немало,

Счастливой будь и не болей,

Унынию не поддавайся,

Всех красотою покоряй,

С улыбкою не расставайся!

***

Сегодня, дорогая Алла,

Тебе желаю веселиться,

Чтоб ты от радости сияла,

Должны желания все сбыться!

Пускай любимый твой мужчина

Тебя любовью окружает!

Будь хороша, словно богиня,

Пусть счастье душу наполняет!

***

Наша любимая Алла!

В твои именины желаю, чтобы удача улыбалась тебе всегда, каждый день в году. Строй грандиозные планы и мечтай о самом невероятном. Ведь в жизни все возможно. Стоит только начать, и возможности появятся сами.

***

Милая Аллочка, поздравляю тебя с твоим праздником. Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.