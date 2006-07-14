Украина расставляет точки над ”і” перед саммитом „Большой восьмерки”

Кабинет Министров Украины заявляет, что украинская сторона придерживается принципов построения на рыночных основах в энергетической сфере справедливых, прозрачных и взаимовыгодных отношений между всеми сторонами процесса – производителями, транзитерами и потребителями энергоресурсов.

Об этом говорится в заявлении Кабинета Министров Украины, касающемся энергетической безопасности, переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что 15-17 июля в Санкт-Петербурге состоится саммит «Большой восьмерки», одним из главных вопросов повестки дня которого определена энергетическая безопасность в контексте трансформации глобальных рынков энергоресурсов и энергетического обеспечения Европы. Украина как одна из крупнейших в мире стран, осуществляющих транзит энергоносителей, является интегрированной составляющей европейского энергетического пространства.

Кабинет Министров заявляет, что о соблюдении принципов построения на рыночных основах в энергетической сфере справедливых, прозрачных и взаимовыгодных отношений между всеми сторонами процесса свидетельствуют участие Украины в Договоре к Энергетической Хартии, процесс присоединения к Договору об Энергетическом Содружестве, заключение в декабре 2005 г. Меморандума между Украиной и Европейским Союзом о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли, об усилиях, направленных на налаживание конструктивного диалога с Европейской Комиссией, Российской Федерацией, а также Туркменистаном и другими прикаспийскими странами - экспортерами нефти и газа.

Украина считает, что залогом стабильного функционирования европейского энергетического рынка является безусловное выполнение поставщиками, транзитерами и потребителями энергоресурсов своих договорных обязательств. Украинская сторона решительно отбрасывает использование энергетических рычагов как средства политического давления, а также отмечает надежность Украины как государства, осуществляющего транзит энергоносителей.

Украина призывает все государства, которые являются производителями и потребителями энергоресурсов, к проведению конструктивных переговоров и к формированию согласованной общей энергетической политики, которая будет базироваться на введении технологий энергосбережения и диверсификации источников энергообеспечения на основе, в частности, научно-технического сотрудничества между Украиной, Российской Федерацией и государствами – членами Европейского Союза.

Украинская сторона рассчитывает на поддержку своей позиции со стороны государств «большой восьмерки», а также на политическую и экспертную помощь в создании общеевропейского энергетического пространства.

Украина уверена, что ее привлечение к процессам формирования европейского рынка газа и транзитных мощностей будет способствовать стратегическому сотрудничеству с Европейским Союзом, что базируется на экономически обоснованных и прозрачных взаимоотношениях в газовой сфере, включая формирование ценовой политики что касается платы за услуги по транзиту природного газа.