Соколова ярко потроллила российскую пропагандистку Скабееву (видео)

Путинская пропагандистка, похоже, решила хайпануть на теме дебатов в Украине.

Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила на предложение путинской пропагандистки Ольги Скабеевой стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины.

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Она озвучила свое обращение в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В частности, Соколова пригласила российскую пропагандистку приехать в Киев и увидеть, как к ней относятся украинцы.

"Что, Олечка? Захотелось прикоснуться к чуду, хайпануть решила? Ну, чего, понятно. Ну, и я бы, как многие в Украине, была бы не против, чтобы ты к нам приехала. И вышла на поле на глазах 80 тысяч украинцев. Единственная проблемка, что дебаты пришлось бы не надолго прервать. Ну, чтобы зафиксировать рекорд Гиннеса — человек, который был послан на х*й 80 тысяч раз в течение одной только секунды!" - потроллила украинская журналистка Скабееву.

Ранее украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.