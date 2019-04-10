"Надеюсь, ты не с**куха": Соколова вызвала российскую пропагандистку на дебаты (видео)

На размышления украинская журналистка дала путинской пропагандистке 24 часа.

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

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Видеообращение Соколова опубликовала в Facebook. "Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова-Скабеева. Как тебе идейка? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не с**куха", - с сарказмом обратилась журналистка к путинской пропагандистке.

Напомним, в начале апреля Ольга Скабеева заявила, что готова стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.