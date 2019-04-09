НАБУ проводит обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины

Правоохранители проводят расследование по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины в Киеве.

Как говорится в сообщении НАБУ в Facebook, следственные действия осуществляются под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники для нужд судов Украины за счет государственного бюджета", - заявили в Бюро.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали весной 2018 года.