НАБУ проводит обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины в Киеве.
Как говорится в сообщении НАБУ в Facebook, следственные действия осуществляются под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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"Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники для нужд судов Украины за счет государственного бюджета", - заявили в Бюро.
Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали весной 2018 года.