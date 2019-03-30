Юморина в Одессе: общественный порядок обеспечат тысяча правоохранителей

Исторический центр города 1 апреля станет пешеходным.

В Одессе в понедельник, 1 апреля, во время празднования Юморины, общественный порядок будут обеспечивать 1 тысяча правоохранителей.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, кроме сил полиции к охране общественного порядка в городе присоединятся военнослужащие Национальной гвардии и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел.

В отделе коммуникаций также отметили, что на период проведения праздничных мероприятий в центральной части города будет ограничено движение всех видов транспорта.

"1 апреля запланировано перекрытие движения транспорта на ряде участков пятнадцати улиц", - подчеркнули в главке.

В частности, это касается улиц Пастера, Торговой, Садовой, Коблевской, Дворянской, Преображенской, Бунина, Польской, Пушкина, Екатерининской, переулков Красного, Маяковского, Соборной площади и т. д.

Кроме того, с 8 утра 30 марта уже введены ограничения автомобильного движения на улице Греческой, от Екатерининской до Преображенской, которые будут сняты 1 апреля в 22:00.

В полиции просят участников автомобильного движения заранее продумать маршруты передвижения по центральной части города, а жителей улиц, на которые распространяются ограничения, не оставлять свои автомобили на улице, чтобы не усложнять проезд спецтранспорта.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году Юморина будет посвящена 100-летию Одесской киностудии.

Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновили празднования в конце 1980-х.