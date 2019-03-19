Юморина-2019 будет посвящена 100-летию Одесской киностудии

В 2019 году Юморина будет посвящена 100-летию Одесской киностудии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

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В текущем году киностудия отмечает 100-летний юбилей. В связи с этим, как отметила Маркова, принято решение темой праздника сделать кино.

По ее словам, в карнавальном шествии, которое состоится в центре Одессы, задействуют более 20 стилизованных автомобилей. В параде также примут участие сотрудники киностудии, которые планируют использовать раритетные вещи, имеющиеся в ее распоряжении. В частности, будут продемонстрированы различные предметы, одежда и прочее, которые были задействованы во время съемок в Одессе, например, фильмов «д’Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя».

Предполагается, что карнавальное шествие продлится полтора часа.

Также в центре города – на Думской площади, Приморском бульваре, в Городском саду – обустроят специальные фотозоны, где каждый желающий сможет «попробовать себя» в той или иной роли.

«Впоследствии лучшие кадры будут продемонстрированы на большом экране», -рассказала Маркова.

Директор департамента отметила, что из городского бюджета на проведение праздника будет выделен примерно 1 млн грн.

В то же время, по словам продюсера праздника Елены Орловой, общий бюджет мероприятия составит 200-300 тыс. долл. (примерно 5,4-8,1 млн грн), что включает гонорары артистам и прочее.

«Оформление только одной машины может составить 3-4 тыс. долл.», - добавила Орлова.

Кроме того, в рамках проведения Юморины запланирован ряд мероприятий, в числе которых «Караоке у Дюка», концерты на открытых площадках, конкурсы и т. д.

В центре города в связи с карнавалом движение транспорта будет ограничено.

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 80-х годов прошлого века.