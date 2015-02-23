За освобождение Чечетова заплатили почти 5 млн гривень

За бывшего заместителя председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва Михаила Чечетова внесли залог. Об этом сообщил адвокат Чечетова Сергей Маляренко, передает РБК-Украина.

"Внесен залог, около 5 млн гривень, но его не выпускают. Находимся в изоляторе временного содержания, который находится на Аскольдовом переулке. Полчаса нас не пускали, не хотели принимать документы. После документы получили, но ничего не говорят, не хотят выпускать", - рассказал адвокат в 17:10.

При этом он отказался сообщить, кто внес залог.

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Напомним, Михаил Чечетов, по состоянию на утро 23 февраля, продолжал оставаться под стражей.

В ночь на 21 февраля Печерский районный суд Киева избрал Михаилу Чечетову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 4 тыс. 105 минимальных зарплат, то есть около 5 млн гривень.

20 февраля Генпрокуратура объявила подозрение Чечетову по делу о "законах 16 января".

14 февраля 2015 г. ГПУ совместно с СБУ задержали экс-главу фракции Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва Александра Ефремова по подозрению в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

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16 февраля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца или залог 3,7 млн грн.

На следующий день за Ефремова внес залог один из лидеров Партии регионов Борис Колесников.

Вскоре ГПУ предъявила Ефремову новое обвинение - разжигание вражды. Сегодня суд рассмотрит ему меру пресечения.