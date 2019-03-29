"Баба Яга!": Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram (фото)

В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.

69 летняя российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками свежими снимками. В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.

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Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк": на ней были черные кожаные брюки, черная "косуха" и кепка со стразами. Не всем подписчикам понравился этот наряд артистки.

"Пугачева похожа на клоуна в этой кепке", "Старая карга! Какая стала кошелка! И голос как у Бабы Яги!", - пишут хейтеры Пугачевой.

Как сообщал УНИАН, в семье Аллы Пугачевой случилась беда. Племянник Пугачевой попал в больницу после ДТП.