"Баба Яга!": Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram (фото)
10:23, 29 марта 2019Общество
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В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.
Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк" / Instagram Алла Пугачева
69 летняя российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками свежими снимками. В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.
Instagram Алла Пугачева
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Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк": на ней были черные кожаные брюки, черная "косуха" и кепка со стразами. Не всем подписчикам понравился этот наряд артистки.
"Пугачева похожа на клоуна в этой кепке", "Старая карга! Какая стала кошелка! И голос как у Бабы Яги!", - пишут хейтеры Пугачевой.
Как сообщал УНИАН, в семье Аллы Пугачевой случилась беда. Племянник Пугачевой попал в больницу после ДТП.
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