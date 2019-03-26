Племянник Пугачевой попал в больницу после ДТП.

На прошлой неделе в семье Аллы Пугачевой случилась беда: 33-летнего племянника Пугачевой сбила машина. ЧП произошло в городе Новомичуринске Рязанской области, где тот живет последние полгода.

Об этом сообщает российское издание "СтарХит".

«Влад попал в больницу, - рассказал приятель Пугачева. — Он возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел. Друг упал, а встать сам уже не смог. После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок. Потому ему трудно подобрать зимнюю обувь. Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям. К счастью, в клинике он пробыл всего несколько часов, затем отпустили домой».

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Издание также сообщает, что Пугачев нигде не работает. Мужчина существует на деньги от сдачи недвижимости в Москве — двухкомнатных апартаментов, доставшихся ему от отца, и однушки в районе метро «Сокол», которую предоставила знаменитая родственница. Плюс получает пенсию как инвалид второй группы. Для провинции у него получается приличная сумма — около 80 тыс. рублей. Сына Женю он не видел уже четыре года.

Влада приютила новая возлюбленная — Юлия Побединская. У нее есть дочь от предыдущего брака.

«С Юлей обрел настоящее счастье, — поделился Влад. — Это моя последняя пристань. Ей не нужны деньги — ни мои, ни Аллины. Она просто любит меня, а я — ее. А с тетей давно не общаюсь. Та перестала выходить на связь — не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. После ЧП отделался легким испугом и парой синяков».

Как сообщал УНИАН, ранее сеть впечатлило видео с танцующей Пугачевой.