Гонтарева считает провокацией разгон протестующих под НБУ

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний-членов Американской торговой палаты.

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"Наверное, все вчера видели картинку, которая была ночью под Национальным банком. Могу вам сказать, что сам Национальный банк не то что не принимал в этом участия, а ничем другим как провокацией даже не может это считать", - сказала Валерия Гонтарева.

По ее словам, события этой ночи под НБУ – это ощущение дежавю и аналогий с событиями годичной давности - разгоном студентов на Майдане.

"Видел ли кто-либо из вас кого-то в шлемах за последний год, как вчера на этой картинке? Эти провокации, которые вы видите, не только дестабилизируют наш рынок, а ведут к той панике на валютном рынке, которую мы с вами наблюдаем последние две недели", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, накануне под зданием Нацбанка произошло столкновение между правоохранителями и участниками так называемого "финансового майдана". Активисты обвиняют милицию в силовом разгоне акции.