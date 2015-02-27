В Киевской милиции отрицают применение силы к протестующим под НБУ

Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.

"Военнослужащие Нацгвардии позволили коммунальщикам восстановить надлежащий уровень благоустройства столицы. Милиция проверяет, обращались ли люди за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

"Сегодня около 21:00 возле Национального банка Украины группа граждан проводила акцию протеста. Участники акции использовали строительные поддоны в качестве забора, а также принесли к зданию НБУ бочки и автомобильные шины. Вход в палатку митингующих был оборудован деревянными кольями, направленными на тех, кто будет пытаться туда проникнуть", - отметили в милиции.

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Как сообщается, коммунальщики пытались демонтировать палатки, баррикады и укрепления, установленные на тротуаре, а участники акции протеста им мешали, из-за чего между жителями Киева, коммунальщиками и митингующими произошли столкновения.

"Чтобы не допустить противоправных действий, военнослужащие Национальной гвардии Украины разделили граждан. Кроме того, коммунальные службы получили возможность выполнить свою работу, убрав баррикады и вывезя их из центра города",- сообщили в милиции.

В милиции сообщили, что проверяют информацию о двух гражданах, которые вызвали к зданию Нацбанка "скорую" и сообщили, что получили травмы.

"Сами же правоохранители к сторонам конфликта мер физического влияния не применяли", - подчеркнули в столичной милиции.