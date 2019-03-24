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В Киеве под посольством России митинговали с требованием освободить Павла Гриба

15:08, 24 марта 2019
Общество
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Акция под российским посольством в Киеве / фото radiosvoboda.org

Под посольством России в Киеве прошел митинг с требованием освободить Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону заключил в тюрьму на шесть лет, и других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам или удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", также участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. К митингующим никто не вышел.

фото radiosvoboda.org

Такая же акция в Одессе собрала около десятка митингующих.

Организатором митинга выступила общественная организация «Фундация региональных инициатив». Ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.

Напомним, 22 марта Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к шести годам заключения украинца Павла Гриба, которого в России обвинили в содействии террористической деятельности.

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Теги: #Павел Гриб#узники Кремля