В Киеве под посольством России митинговали с требованием освободить Павла Гриба

Также участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Под посольством России в Киеве прошел митинг с требованием освободить Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону заключил в тюрьму на шесть лет, и других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам или удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", также участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. К митингующим никто не вышел.

Такая же акция в Одессе собрала около десятка митингующих.

В Одессе активисты ФРИ вышли в поддержку українськиз политзаключенных, в частности Павла Гриба. 22 марта российский суд приговорил его к 6 годам лишения свободы за якобы подготовку теракта. Подобные акции также прошли сегодня в Киеве, Харькове и Львове. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy — Michael Shtekel (@mishajedi) 24 марта 2019 г.

Организатором митинга выступила общественная организация «Фундация региональных инициатив». Ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.

Напомним, 22 марта Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к шести годам заключения украинца Павла Гриба, которого в России обвинили в содействии террористической деятельности.