Украинского политзаключенного Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы

Его обвиняют в "принуждении к теракту".

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Павла Гриба за «содействие терроризму».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил Грибу шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

Ранее прокурор просил назначить украинцу шесть лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб.

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По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. 7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказывается разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО. 22 декабря 2018 года адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память. 29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.