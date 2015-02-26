Джемилев: Совмин и парламент Крыма год назад захватили 110 российских военных

Об этом на международной конференции "Крым - это Украина" заявил правозащитник, диссидент, уполномоченный президента по делам крымских татар Мустафа Джемилев.

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По его словам, аннексия Крыма Россией началась 23 февраля 2014 года, когда в Севастополе впервые появились так называемые "зеленые человечки", спецотряды Вооруженных сил РФ без опознавательных знаков, которые начали захватывать государственные учреждения.

"26 февраля (2014 года) они планировали созвать Верховный Совет автономной республики и принять обращение к Владимиру Путину о присоединении Крыма к России", - сказал Мустафа Джемилев, отметив, что из всего Крыма в Симферополь свезли около 3-4 тыс. человек, большинство из которых были из Севастополя.

Как отметил Мустафа Джемилев, у крымских татар в тот день в Симферополе заранее была запланирована акция совсем по иному поводу, но когда стало известно о намерениях присоединить Крым к России, крымские татары начали прибывать в Симферополь, чтобы не допустить осуществления намерений РФ.

По словам Мустафы Джемилева, тогда крымским татарам, которые составляли большинство митингующих, удалось предотвратить принятие обращения, а сепаратистов оттеснили от здания парламента.

"На следующий день, рано утром, Верховный совет и Совет министров были захвачены вот этими "человечками". В общей сложности их было 110 человек, 70 захватили парламент и 40 - Совет министров", - отметил он.

На следующий день можно было вновь собраться на акцию протеста, но из Киева поступила просьба не выходить из-за угрозы кровопролития, сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что, "с другой стороны, Киев ничего не предпринимал для того, чтобы нейтрализовать этих террористов".

Кроме того, по словам Джемилева, в 20 км располагались бойцы "Альфы", которые бездействовали, когда ситуация требовала приехать, окружить и нейтрализовать российских захватчиков. Как отметил Мустафа Джемилев, численность "Альфы" составляла около 1,5 - 2,5 тыс. человек.