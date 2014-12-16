Оккупанты выгоняют из Крыма татар, вернувшихся из депортации

Им приказывают покинуть Крым, сообщает Крим.Реалії со ссылкой на правозащитников Крымской полевой миссии по правам человека.

В частности, как поясняют в организации, это связано с тем, что такие граждане не могут получить миграционный статус согласно оккупационному законодательству. Представители крымских татар заявляют, что сейчас в Крыму таких людей около четырех тысяч.

После истечения 90 дней пребывания в Крыму по ним выносят решения, по которым они должны покинуть территорию полуострова, которую Россия считает своей.

Читайте такжеДжемилев: Москва для крымских татар тоже может быть сакральным местом«Это делается, несмотря на Указ Президента России от 21 апреля 2014 N268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития», и несмотря на заявления властей Крыма о готовности принимать тех, кто возвращается из мест депортации», - отмечают в Крымской полевой миссии.

«Проблема осложняется тем, что людям, которые продали все свое имущество в Азии, в большинстве случаев некуда возвращаться. Они обращаются в суд с требованием получить гражданство России, но, по информации КПМ, в суде первой инстанции дело никто не выиграл. Сейчас проходят суды второй инстанции. Как минимум одной семье во второй инстанции удалось выиграть дело», - говорит заместитель председателя КПМ Дмитрий Макаров.

Читайте такжеПрокурор-"няша" запретила крымским татарам проводить массовые собранияС похожими проблемами сталкиваются также крымчане, которые много лет жили в Крыму, но теперь они не могут доказать этого.

«Таким людям через суд нужно доказывать, что они жили в Крыму. Одной из ключевых проблем является то, что основанием для обращения в суд должен быть отказ ФМС в выдаче документов. Но бумагу с отказом ФМС получить невозможно из-за огромных очередей. И только совсем недавно суды стали принимать во внимание факт отправки по почте запроса о присвоении гражданства», - рассказала координатор полевой работы КПМ Александра Криленкова.