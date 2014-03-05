Российские военные снимают блокаду с украинских воинских частей по всему Крыму.



Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативную информацию группы ”Информационное Сопротивление”.

«Российские военные (т.н. ”зеленые человечки”) грузятся в технику и убывают от территории украинских частей. В Перевальном (украинская 36-я бригада) оккупантов увезли 39 грузовых автомобилей, часть из которых использовалась ранее также для блокирования», - пишет он.

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По его словам, та же картина в Феодосии и Бахчисарае.

«Однако на месте остаются ”туристы Путина”. В Феодосии они пугают украинских морпехов тем, что найдут и физически уничтожат их семьи. Не исключен штурм. По некоторым данным, отъезд может быть вызван ротацией подразделений российских оккупантов (т.е. на их место прибудет замена). Информация отслеживается», - не исключает Тымчук.