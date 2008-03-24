Китай пошлет еще два судна на поиски украинских моряков

Китай планирует послать еще два спасательных судна в район, где в результате столкновения с китайским сухогрузом в акватории Сянгана затонуло украинское судно. 80-метровое судно «Нафтогаз-67» столкнулось со 150-метровым китайским кораблем около 9 часов вечера в субботу. Столкновение произошло в проливе между районом Туен Мун и сянганским аэропортом. Китайское судно получило пробоину диаметром в один метр, но никто из членов экипажа не пострадал. Из 25 членов экипажа, находившихся на украинском судне, было спасено только семь. Все они уже выписаны из больницы. Остальные 18 моряков вероятнее всего находились в отсеках судна или спали. Они считаются пропавшими без вести.

Газета.ру