Признаки горения на «Азовстали», которые могут наблюдать жители Мариуполя, не представляют угрозы населению - ГСЧС

В ГСЧС опровергли информацию о пожаре на меткомбинате.

Признаки горения на металлургическом комбинате «Азовсталь», которые могут видеть жители г. Мариуполь, не представляют угрозы населению.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Вечером 17 марта в социальных сетях и средствах массовой информации появилось сообщение о пожаре на территории металлургического комбината «Азовсталь» в г. Мариуполь Донецкой области. Информация не соответствует действительности», - подчеркнули в ГСЧС.

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В ведомстве пояснили, что «признаки горения, которые могут наблюдать жители города, происходят в рамках технологического процесса, и не представляют угрозы населению».

Предприятие работает в штатном режиме, добавили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 17 марта СМИ сообщили о возгорании на территории меткомбината «Азовсталь». В соцсетях отмечали, что пламя было видно из разных районов города.

В пресс-службе международной группы компаний «Метинвест» опровергли информацию о пожаре на территории «Азовстали». Как пояснили в компании, зарево в небе над меткомбинатом возникла в результате слива шлака.