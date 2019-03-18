Признаки горения на «Азовстали», которые могут наблюдать жители Мариуполя, не представляют угрозы населению - ГСЧС
Признаки горения на металлургическом комбинате «Азовсталь», которые могут видеть жители г. Мариуполь, не представляют угрозы населению.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
«Вечером 17 марта в социальных сетях и средствах массовой информации появилось сообщение о пожаре на территории металлургического комбината «Азовсталь» в г. Мариуполь Донецкой области. Информация не соответствует действительности», - подчеркнули в ГСЧС.
Читайте такжеВ Мариуполе произошел пожар на территории "Азовстали" (видео)
В ведомстве пояснили, что «признаки горения, которые могут наблюдать жители города, происходят в рамках технологического процесса, и не представляют угрозы населению».
Предприятие работает в штатном режиме, добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, 17 марта СМИ сообщили о возгорании на территории меткомбината «Азовсталь». В соцсетях отмечали, что пламя было видно из разных районов города.
В пресс-службе международной группы компаний «Метинвест» опровергли информацию о пожаре на территории «Азовстали». Как пояснили в компании, зарево в небе над меткомбинатом возникла в результате слива шлака.