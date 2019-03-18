Канада продлит военную миссию в Украине - Reuters

Канадские военные впервые отправились в Украину в 2015 году.

Канада продлит военную миссию в составе 200 человек в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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"Политические и военные источники ясно дали понять, что солдаты будут оставаться дольше, учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Украиной и Россией", - пишет агентство.

По данным источника, знакомым с этим вопросом, Канада не намерена отправлять дополнительных инструкторов.

Министр иностранных дел Христя Фриланд и министр обороны Харджит Саджан проведут пресс-конференцию в понедельник. Пресс-секретарь Саджана отказалась от комментариев, в то время как представители Фриланд не ответили на запросы о комментариях.

Канадские военные, которые впервые отправились в Украину в 2015 году, должны были вернуться в конце марта.

Комитет по обороне Палаты общин парламента Канады в декабре прошлого года рекомендовал Оттаве расширить миссию. Тогда же министерство обороны Канады заявило, что контингент обучил более 10 000 украинских военных.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Канады Фриланд заявила, что Канада ввела санкции против 114 человек и 15 компаний из-за российской агрессии в Черном и Азовском морях и оккупации Крыма.