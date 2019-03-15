Канада вслед за ЕС и США ввела новые санкции против России

Ограничительные меры среди прочего применены в ответ на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в ноябре 2018 года.

Министр иностранных дел Канады Фриланд заявила, что Канада ввела санкции против 114 человек и 15 компаний из-за российской агрессии в Черном и Азовском морях и оккупации Крыма.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Канады, ограничительные меры введены во взаимодействии с США и Европейским Союзом.

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Глава канадского МИД отметила, что санкции против 114 физических и 15 юридических лиц введены в соответствии с законом об особых экономических мерах.

В частности, ограничительные меры применены в ответ на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в ноябре 2018 года.

Также сказано, что сегодняшние меры подчеркивают неизменное трансатлантическое единство в ответ на агрессивные действия России против Украины и нарушения международного права.

Кроме того, Канада вводит санкции против ряда лиц и компаний, ответственных за незаконное вторжение и продолжающуюся оккупацию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины.