Журналист рассказал, кто сорвал плакат с неудобным вопросом на митинге Порошенко в Чернигове

Журналист Куксин сообщил, что это сделал начальник регионального управления СБУ.

Журналист Евгений Куксин сообщил, кто сорвал его плакат в Чернигове во время митинга президента Петра Порошенко и сказал уже легендарные слова «Вы сєбя плохо вєдьотє».

Как написал журналист на своей странице в соцсети, оказалось, что это был не охранник Порошенко. "Это целый начальник целого управления Черниговского СБУ Алексей Кутовой", - написал Куксин.

"Еще раз: начальник регионального управления СБУ ходит на митинги президента и срывает плакаты с неудобными вопросами. К сожалению любая адекватная реакция на эти действия подпадает под статью 109 Уголовного кодекса", - написал журналист, добавив, что оставляет оценку этому факту без комментариев.

Кроме этого Куксин написал, что похоже срыв неудобных плакатов – прямая парафия Кутового. "Перед этим члены соц. партии в центре Чернигова накануне визита Порошенко повесили баннер с именами местных казнокрадов. Так вот, в квартиру, на балконе которой висел баннер, приходил Кутовой с пятью работниками СБ. На профилактическую беседу как говорят, но они начали снимать видео. Так удалось зафиксировать лицо Кутового", - написал он.

Также журналист добавил видео инцидента.