Началось подготовительное судебное заседание по делу Рубана-Савченко

Суд дал 15 минут для ознакомления Савченко и ее адвокатов с материалами автораспределения дел, по которому была определена коллегия судей, которые будут рассматривать дело Рубана и Савченко.

Сегодня началось подготовительное заседание коллегии судей Соломенского районного суда Киева по делу экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и народного депутата Украины Надежды Савченко.

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Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания Савченко попросила суд дать возможность ознакомиться с материалами автораспределения дел, которым была определена коллегия судей, которые будут рассматривать дело по обвинению ее и Рубана в теракте и ряде других преступлений.

После этого суд объявил 15-минутный перерыв.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, Рубану - тремя. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу, ее и Рубана держат под арестом.

2 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.

11 февраля 2019 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины постановила, что дело Савченко-Рубана будет рассматривать Черниговский районный суд.

14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление судьи Светланы Меженниковой о самоотводе. Судья объявила самоотвод из-за отсутствия доступа к документам с государственной тайной. Ее ходатайствобыло удовлетворено. Через автоматизированную систему судебного документооборота была выбрана коллегия судей. Во время подготовительного судебного заседания Черниговского районного суда по данному делу было удовлетворено ходатайство стороны защиты об отводе всего состава суда в связи с недостаточным количеством судей Черниговского районного суда, имеющих допуск к государственной тайне.