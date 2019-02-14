В Чернигове суд по делу Савченко-Рубана удовлетворил заявление судьи о самоотводе

Судья подала заявление о самоотводе из-за отсутствия доступа к документам с государственной тайной.

Черниговский районный суд, рассматривающий дело народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана по обвинению в подготовке терактов и государственного переворота, удовлетворил заявление судьи Светланы Меженниковой о самоотводе.

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Как сообщили УНИАН в Черниговском райсуде, соответствующее решение было принято во время сегодняшнего подготовительного заседания.

Согласно сообщению, Меженникова подала заявление о самоотводе из-за отсутствия доступа к документам с государственной тайной. Ее ходатайство было удовлетворено.

«Через автоматизированную систему документооборота суда будет определен другой состав судей, которые будут рассматривать это дело», - пояснили в суде.

Заседание должно продолжиться сегодня.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса, Рубану - тремя.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубана содержат под арестом.

2 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве против Рубана и Савченко завершено.

11 февраля 2019 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины постановила, что дело Савченко-Рубана будет рассматривать Черниговский районный суд.