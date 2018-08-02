Савченко не предлагала пойти на сделку со следствием – Луценко

Как отметил генпрокурор, сейчас у Надежды Савченко "процветает эпистолярный жанр в общении с главами иностранных государств".

Во время досудебного расследования народный депутат Украины Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке госпереровота и терактов, не обращалась с предложением пойти на сделку со следствием.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге на полигоне «Альфа» в Киевской области, во время которого демонстрировалось оружие, с которым, как установило следствие, Савченко и Рубан планировали осуществить теракт.

«Надежда Савченко на данный момент ни лично, ни через свою защиту с таким предложением не обращалась. У нее пока что процветает эпистолярный жанр в общении с главами иностранных государств», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

1 августа адвокат Рубана Валентин Рыбин заявил, что следствию предлагали заключить соглашение о признании вины их подзащитным. "Мой клиент был готов заключить соглашение о признании вины. Такое заявление мы сделали, но следствие решило его проигнорировать", - сказал Рыбин. По его словам, целью этого соглашения было обменять Рубана на двух украинских пленных, находящихся в плену в ОРДЛО еще с 2014 года.

2 августа Луценко сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве против Рубана и Савченко завершено.